День вышиванки 2022: когда, история, украинские традиции

Вышиванка – это не только особый элемент праздничной национальной одежды, но и немаловажная часть культуры украинского народа. А потому знать о существовании такого события, как День вышиванки, должен каждый украинец. Читайте в материале ТСН, когда эта дата и какая у нее история.

Украинская вышивка и вышиванка: история

История украинской вышивки и вышиванки / commons.wikimedia.org

По словам историков и археологов, определенные элементы вышиванки существовали еще на одежде скифов. Они проживали на территории современной Украины до н.э. Во времена Киевской Руси также носили вышитую одежду, а упоминания об особом наряде русинов можно найти в записях многих путешественников. Через века пронес украинский народ любовь к вышиванку и сохранил особые традиции ее создания. Каждый регион Украины может похвастаться своими уникальными обычаями, связанными с национальным орнаментом на одежде.

Историю возникновения особой украинской вышивки связывают с трипольской культурой эпохи позднего неолита. Трипольцы были умелыми гончарами, однако они не только делали красивую посуду из глины, но также украшали ее спиральными узорами. Историки убеждены – такие же символы можно было увидеть и на одежде трипольцев.

Во время проведения раскопок Соколовой могилы, расположенной на Николаевщине, нашли захоронение сарматской жрицы, где также лежал фрагмент ткани из шелка, украшенной золотистой вышивкой. Эту особую находку датируют I веком до нашей эры.

Варианты украинской вышиванки

Варианты украинской вышиванки

Варианты украинской вышиванки

Если говорить о мотивах, которые встречаются в украинской вышивке, то самыми древними считаются геометрические узоры: разнообразные ромбы, зигзаги, круги, волнистые линии, меандры, пятнышки и т.д. При этом использовались такие вышивальные техники как прямая гладь и ретязь (разновидность крестика). Последняя была особенно популярна на западе современной Украины.

В XIX веке наступил переломный момент в истории вышивки. В это время появляется такая профессия как вышивальщицы. У них заказывали вышиванки для целой семьи. Теперь не нужно было самим украшать наряды, ведь все делали мастерицы. Популяризацией вышиванки среди украинской интеллигенции занимался Иван Франко. Именно он был первым, кто смело совмещал вышитую рубашку с деловым пиджаком.

Когда День вышиванки 2022 года

Основательница Дня вышиванки — Леся Воронюк (Instagram @lesiavoroniukdv) / Instagram

В 2006 году в Украине был введен особый праздник – День вышиванки. Инициатором создания выступила Леся Воронюк, которая в то время была студенткой исторического факультета Черновицкого национального университета. Девушка предложила своим одногруппникам выбрать день и прийти на лекции в национальной одежде. Эту идею поддержали не только студенты, но и преподаватели. С годами традиция стала популярна по всей территории Украины. Дата всегда выпадает на третий четверг мая. 2022 это будет 19 мая. Событие скорее носит символический характер, потому что не привязано к государственному или церковному празднику.

Особое значение День вышиванки имеет именно в 2022 году – тогда, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Одетая вышиванка 19 мая станет символом несокрушимости украинского духа, заявлением на весь мир о том, что украинцы – свободный народ.

День вышиванки — событие, призванное сохранить украинские традиции, передать их следующему поколению.

Как празднуют День вышиванки в Украине

День вышиванки в Украине: какие традиции существуют? / commons.wikimedia.org

Специальных мер на День вышиванки не существует. Однако каждый год в Украине проводят особый флешмоб, который заключается в том, что люди одеваются в национальную одежду, фотографируются и выкладывают фотографии в социальные сети. В мирное время во многих городах проводили концерты, фестивали, ярмарки и фотосессии. К сожалению, во время войны проводить массовые мероприятия запрещено. Однако каждый из нас, кто находится в безопасности, может одеть вышиванку для поддержания духа украинцев и украинских воинов.