Курс валют на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 16 мая установил официальный курс доллара на 39,57 грн. Он подешевел сразу на 10 копеек.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро в это время повысился на 2 копейки и стоит 42,85 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,03 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 40,2 грн. Покупают за 39,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,7 грн. Продают по 42,85 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,40-40,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39,40-40,00 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,50-43,50 грн

"ПУМБ" – 42,70-43,30 грн

"УкрСиббанк" – 42,40-43,30 грн

"Укрэксимбанк" – 42,60-43,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,80-10,10 грн

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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