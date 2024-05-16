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Курс валют на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар подешевел / Фото: Freepik

Нацбанк обновил курсы валют на четверг.

Национальный банк Украины на 16 мая установил официальный курс доллара на 39,57 грн. Он подешевел сразу на 10 копеек.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро в это время повысился на 2 копейки и стоит 42,85 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,03 грн.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 40,2 грн. Покупают за 39,5 грн.
  • За евро в обменниках предлагается 42,7 грн. Продают по 42,85 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,40-40,00 грн
"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
"УкрСиббанк" – 39,40-40,05 грн
"Укрэксимбанк" – 39,40-40,00 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,50-43,50 грн
"ПУМБ" – 42,70-43,30 грн
"УкрСиббанк" – 42,40-43,30 грн
"Укрэксимбанк" – 42,60-43,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,76-9,93 грн
"ПУМБ" – 9,50-9,99 грн
"Укрэксимбанк" – 9,80-10,10 грн

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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