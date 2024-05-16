Путин прилетел к Си: начались переговоры в "малой группе"

Российский диктатор уже заявил, что сотрудничество двух государств является одним из главных якобы стабилизирующих факторов на международной арене.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 16 мая и начал переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в "малой группе".

Об этом сообщают российские и западные СМИ.

BBC News информирует, что по оценкам аналитиков, Путин захочет еще раз подтвердить поддержку Китаем России, особенно ее экономических отношений и потока китайского производственного оборудования и технологий, критически важных для военных усилий Москвы.

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В то же время Си мог бы получить от Путина информацию о том, какая стратегия России в Украине, и, возможно, также получить заверение, что президент РФ не воплотит ранее высказываемые им ядерные угрозы, оценил Филипп Иванов из мозгового центра Asia Society. Китай четко дал понять, что любой ядерный шаг России по отношению к Украине является для него красной линией.

Первое заявление Путина на встрече с Си

Российские средства массовой пропаганды цитируют первые заявления Путина на встрече с Си. Так, диктатор заявил, что отношения России и Китая не конъюнктурны и "не направлены против кого-либо". Он также сказал, что сотрудничество двух государств является одним из главных якобы стабилизирующих факторов на международной арене.

"В то же время мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире", – высказался глава Кремля.

Как заявил Путин, он рассчитывает, что этот его визит даст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества.

К слову, накануне в Reuters сообщили, что визит Путина в Пекин, вероятно, не будет содержать жестких договоренностей, но ознаменует начало его нового президентского срока демонстрацией поддержки со стороны самого влиятельного политического партнера – Си Цзиньпина.

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