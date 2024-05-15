Путин едет в Китай: кто на кого будет давить

Визит российского диктатора Владимира Путина в Пекин в четверг, 16 мая, вероятно, не будет содержать жестких договоренностей, но ознаменует начало его нового президентского срока демонстрацией поддержки со стороны его влиятельнейшего политического партнера, китайского коллеги Си Цзиньпина.

Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что двухдневный визит Путина подчеркнет хваленое партнерство "без ограничений", несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов из-за российского вторжения в Украину в 2022 году, говорится в материале.

Цель визита Путина в Си

Министерство иностранных дел Китая подтвердило поездку Путина во вторник, 14 мая, заявив, что Си и Путин обменяются мнениями о связях и "международных и региональных вопросах, представляющих общий интерес".

Хотя дипломаты и аналитики ожидают, что Путин подтолкнет Си к дальнейшей поддержке военной экономики России — от машин и химикатов для помощи военной промышленности до закупок нефти и газа со скидками, — поездка диктатора, скорее всего, будет в значительной степени символизировать общее мировоззрение, сосредоточенное на противодействия порядку, возглавляемому США, отмечает Reuters.

"Китай является стратегическим партнером России – это путь, избранный президентом России и лидером Китая – и ничто не изменит этого, независимо от того, что Запад пытается сказать или сделать", – заявил российский чиновник на условиях анонимности.

В интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, опубликованному рано в среду, Путин поддержал план Китая по мирному урегулированию украинского кризиса, заявив, что Пекин полностью понимает, что за ним стоит.

"В Пекине действительно понимают его первопричины и его глобальное геополитическое значение", — сказал Путин, согласно стенограмме на русском языке, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также обсудит экономические связи с премьер-министром Китая Ли Цяном и посетит Харбин, северо-восточный город с историческими связями с Россией.

Визит Путина состоится после визита в Пекин в конце прошлого месяца государственного секретаря США Энтони Блинкена, частично для того, чтобы обезопасить ведущего китайского дипломата Ван I от углубления военной поддержки России.

Но, несмотря на партнерство "без ограничений", о котором Путин и Си заявили в Пекине за несколько дней до начала вторжения в феврале 2022 года, Китай до сих пор избегал предоставления реального оружия и боеприпасов для военных усилий России.

И, несмотря на первоначальные внутренние переговоры в США о введении санкций против китайских банков, американские чиновники заявили в прошлом месяце, что пока нет таких планов.

"Я уверен, что Путин хотел бы получить помощь Китаю в том, чтобы заставить Россию перейти границу в Украине", — сказал Александр Нил, сингапурский аналитик по обороне.

"Что еще может сделать Китай, не подвергаясь действиям со стороны Вашингтона, будет очень тщательно изучаться в рамках этой миссии", — добавил Нил.

Поддержка изолированной Москвы

Другие аналитики считают, что сама по себе встреча Си и Путина имеет определенный вес.

«Сам факт приема Путина Пекином уже является формой поддержки России, поскольку Китай является единственной крупной страной, которая не изолировала Москву, – сказал Джеймс Чар, исследователь по безопасности в Сингапурской школе международных исследований им. С. Раджоратнама. — Китаю необходимо иметь Россию на своей стороне, чтобы подорвать возглавляемый США мировой порядок и в его долгосрочной борьбе с США за геополитическое господство”.

Чар отмечает длительное взаимное недоверие — бывшие идеологические коммунистические союзники раскололись в разгар холодной войны — а высокопоставленный российский источник отмечает скептицизм среди российских элит по поводу превращения в сырьевой придаток Китая.

Поставки российской нефти в Китай, в том числе по трубопроводам по долгосрочным контрактам, выросли на четверть прошлого года до рекордных 2,14 миллиона баррелей в сутки, что сделало Москву его крупнейшим поставщиком уже второй год подряд.

Данные, проанализированные агентством Reuters, показывают, что за первые девять месяцев 2023 года Китай сэкономил около 4,34 миллиарда долларов, покупая российскую нефть со скидкой.

Импорт российского газа в Китай в прошлом году вырос почти на 40% по сравнению с 2022 годом — до 33,7 миллиарда кубометров, согласно расчетам Reuters, сделанным на основе таможенных данных и данных консалтинговой компании RBAC.

Несмотря на этот рост, принадлежащий Кремлю энергетический гигант "Газпром" все еще пытается восполнить пробел, образовавшийся из-за потери европейских рынков сбыта газа.

Напомним, внезапное заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на самом деле было ожидаемым. Ведь РФ нужна сохранность захваченных территорий и пауза для восстановления потенциала, после чего война начнется с новой силой. Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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