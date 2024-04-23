Зачем Блинкен едет в Китай: стоит ли ждать важных договоренностей

В среду, 24 апреля, начнется трехдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. По словам президента ОО Либерально-демократическая лига Украины Артура Харитонова, Украине необходимо внимательно следить за этим важным визитом.

Об этом пишет 24 канал.

Артур Харитонов отметил, что поездка Блинкена в Китай – это следующий шаг в продолжительном переговорном процессе между Вашингтоном и Пекином, который начался почти год назад.

Визит Блинкена стратегически важен и вполне возможно, что в следующие три дня будут приняты определенные договоренности между двумя странами, но пока внешнеполитические ведомства США и Китая не разглашают никаких деталей.

Харитонов напомнил, что визиту Блинкена предшествовал разговор между Байденом и Си в начале этого месяца, в ходе которого Китай фактически согласился идти на уступки Америке. После этого Пекин посетила министр финансов США Джанет Йеллен. Она пригрозила санкциями китайским банкам, работающим с РФ.

"Финальным визитом в этом цикле должна быть командировка Блинкена. Это стратегически важный визит. Рассматриваю его как практически проставление подписей под определенными договоренностями. Но это не договоренности равных сторон, а следствие очень активного и широкого сдерживания США. И экономического, включающего санкции и экспортный контроль. И меры по военному сдерживанию Китая и выводу оттуда капиталов", – объяснил Харитонов.

Соединенные Штаты публично призывают Китай отказаться от помощи России и способствовать остановке войны в Украине. Это основное требование коллективного Запада, озвученное США. Однако ситуация усугубляется тем, что Пекин недоволен активным развертыванием новой оборонной системы США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также их поддержкой Тайваня.

Харитонов подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли подписано какое-либо соглашение по результатам визита. Также нельзя сейчас прогнозировать, будет ли Китай придерживаться этого возможного соглашения.

По его мнению, больше ясности в отношениях США и Китая последует после следующего цикла переговоров, которые состоятся в июне в рамках 50-го юбилейного саммита G7 и во время инициированного Украиной Глобального саммита мира.

Ожидается, что Китай все же примет участие в саммите мира, который состоится в Швейцарии, хотя присутствие на нем лидера страны Си Цзиньпина маловероятно. Но и делегация во главе с главой МИД Китая Ван И тоже будет хорошим результатом.

"Этот промежуток времени я вижу как определенную точку отсчета, когда будет определенное согласие по поводу нашего общего будущего. Не хочется давать лишних прогнозов. Очень важно наблюдать, как начнется саммит G7 и какие будут дальнейшие шаги", – подчеркнул Артур Харитонов.

Напомним, во время визита в Китай Блинкен планирует обсудить поддержку КНР оборонно-промышленной базы России, нарушение прав человека, а также несправедливую экономическую и торговую практику.

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