Блинкен посетит Китай, где обсудит поддержку РФ Пекином — CNN

Глава Государственного департамента США направится с визитом в Китай, где обсудит военную помощь, которую Пекин оказывает Москве.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностного лица Государственного департамента США.

Визит Блинкена в США намечен 24-26 апреля, который начнется в Шанхае, где у чиновника запланирована встреча с местным бизнесом.

"Во-первых, достичь прогресса по ключевым вопросам; во-вторых, четко и напрямую выразить обеспокоенность по поводу двусторонних региональных и глобальных проблем; и в-третьих, обсудить ответственное управление конкуренцией", – отметил чиновник.

По его словам, Блинкен планирует "подтвердить нашу глубокую обеспокоенность по поддержке КНР оборонно-промышленной базы России", а также по нарушениям прав человека и "несправедливой экономической и торговой практике".

Блинкен также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку США неоднократно призывали Китай оказывать давление на Иран, чтобы он проявлял сдержанность, поскольку напряженность в отношениях между ним и Израилем растет.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует выпускать в Украине танки Panther.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия под Авдеевкой пошла в один из самых больших танковых штурмов за всю войну.

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