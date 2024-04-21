В НАТО прокомментировали голосование в Палате представителей за помощь Украине

Это решение укрепит не только безопасность в Европе, но и в Северной Америке.

Решение Палаты представителей США по принятию содержательного пакета помощи для Украины повысит потенциал Украины оградить свои территории от российских захватчиков.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что это решение укрепит не только безопасность в Европе, но и в Северной Америке.

"Я приветствую, что Палата представителей США приняла большой новый пакет помощи для Украины. Украина использует оружие, предоставляемое союзниками по НАТО, чтобы уничтожать военный потенциал России. Это создает большую безопасность для всех нас в Европе и Северной Америке", — заявил Столтенберг. .

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате заявили, что голосование за законопроект о помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля.

Кроме того, мы ранее сообщали, что президент США Джо Байден прокомментировал голосование за помощь Украине в Конгрессе.

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