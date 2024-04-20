Байден прокомментировал голосование за помощь Украине в Конгрессе

Он отметил, что в критический момент законодатели объединились.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи Украине.

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Об этом информирует CNN.

Глава Белого дома заявил, что подобное голосование посылает миру "четкий сигнал" о лидерстве Америки.

"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение интересов нашей национальной безопасности и направили четкий сигнал о силе американского лидерства на мировой арене", — заявил Байден.

Он отметил, что в критический момент законодатели объединились, чтобы "ответить на призыв истории, приняв крайне необходимое законодательство по национальной безопасности, за которое я боролся месяцами".

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и технику в Украину для удовлетворения неотложных боевых нужд", — добавил президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что в России прокомментировали успешное голосование в Конгрессе за помощь Украине.

Кроме того, ранее информировали, что Владимир Зеленский прокомментировал успешное голосование за помощь Украине в Палате представителей.

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