Байден прокомментировал голосование за помощь Украине в Конгрессе

Он отметил, что в критический момент законодатели объединились.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи Украине.
Об этом информирует CNN.
Глава Белого дома заявил, что подобное голосование посылает миру "четкий сигнал" о лидерстве Америки.
"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение интересов нашей национальной безопасности и направили четкий сигнал о силе американского лидерства на мировой арене", — заявил Байден.
Он отметил, что в критический момент законодатели объединились, чтобы "ответить на призыв истории, приняв крайне необходимое законодательство по национальной безопасности, за которое я боролся месяцами".
"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и технику в Украину для удовлетворения неотложных боевых нужд", — добавил президент США.
Напомним, ранее сообщалось, что в России прокомментировали успешное голосование в Конгрессе за помощь Украине.
Кроме того, ранее информировали, что Владимир Зеленский прокомментировал успешное голосование за помощь Украине в Палате представителей.
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