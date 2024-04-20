В РФ не скрывают раздражение из-за успешного голосования за выделение помощи Украине.

Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект HR8038 "О мире через силу в ХХІ веке", включающий приоритеты национальной безопасности, в том числе санкции против Ирана, арест замороженных российских суверенных активов и запрет сети TikTok.

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Об этом сообщает Укринформ.

В сообщении указывается, что инициативу поддержали 360 законодателей, против выступивших 58.

Российские средства массовой пропагандисты сообщили, что в Кремле заявили, что США "придется ответить" за конфискацию замороженных активов РФ.

Также представитель российского диктатора Песков заявил, что "решение палаты представителей США принять законопроект о помощи Украине еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину".

В свою очередь представитель МИД РФ Захарова заявила, что выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню якобы "усилит мировые кризисные явления".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп развеял основные "мифы" по голосованию в Конгрессе за помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп сделал неожиданное заявление о необходимости выживания Украины и упрекнул Европу.

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