"Бавария" поиздевалась над соперником и закрепилась на втором месте в Бундеслиге (видео)

Мюнхенцы отправили пять мячей в сетку ворот "Униона".

"Бавария" на выезде разбила "Унион" в 30-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок в Берлине завершился со счетом 1:5 .

В первом тайме команда Томаса Тухеля дважды поразила ворота хозяев. На 29-й минуте счет в матче открыл Леон Горецка.

А перед самым перерывом Гарри Кейн прямым ударом со штрафного забил свой 33-й мяч в этом сезоне Бундеслиги – англичанин теперь на 8 голов опережает Серу Гирасси из "Штутгарта" в бомбардирской гонке.

Во второй половине встречи мюнхенцы довели дело до разгрома. Дубль оформил Томас Мюллер, отличившись на 53-й и 66-й минутах. Еще один мяч на 62-й минуте забил Матис Тель.

Берлинский клуб сумел ответить только голом престижа – окончательный счет игры в компенсированное время установил Йорбе Вертессен.

Обзор матча "Унион" – "Бавария"

Благодаря этой победе "Бавария" (66 очков) закрепилась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги – мюнхенцы на три балла оторвались от "Штутгарта", который сыграл на один матч меньше. "Унион" (29 пунктов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре "Бавария" 27 апреля примет "Айнтрахт". Днем позже "Унион" на выезде сыграет с "Боруссией" Менхенгладбах.

Отметим, что еще в прошлом туре леверкузенский "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда Хаби Алонсо обеспечила себе титул за пять туров до финиша Бундеслиги.

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