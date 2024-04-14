"Байер" уничтожил "Вердер" и впервые в истории стал чемпионом Германии (видео)

Команда Хаби Алонсо за пять туров до конца обеспечила себе чемпионский титул.

"Байер" на собственном поле разбил "Вердер" ( 5:0 ) в матче 29-го тура Бундеслиги и досрочно стал чемпионом Германии по футболу.

Подопечным Хаби Алонсо нужно было обыграть бременский клуб, чтобы оформить чемпионство. С этой задачей "фармацевты" справились без проблем.

На 25-й минуте леверкузенцев вывел вперед Виктор Бонифейс, который реализовал пенальти.

Во втором тайме хозяева развили свой успех. На 60-й минуте забил Гранит Джака, а затем хет-трик оформил Флориан Вирц, отличившись на 68-й, 83-й и 90-й минутах.

Обзор матча "Байер" – "Вердер"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Байер" (79 очков) стал недостижимым для конкурентов в таблице Бундеслиги. За пять туров до финиша "фармацевты" опережают "Баварию" и "Штутгарт" на 16 баллов. "Вердер" (31 пункт) находится на 12-й позиции.

Для "Байера" это первое в истории "золото" Бундеслиги. До этого лучшим результатом леверкузенцев было "серебро", с которым команда пять раз завершала сезон (в последний раз – в 2011 году).

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