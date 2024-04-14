"Полесье" вырвало победу над "Колосом" и приблизилось к зоне еврокубков (видео)

Житомирцы выиграли второй матч подряд в чемпионате Украины.
"Полесье" на своем поле обыграло "Колос" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Житомире завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече житомирский клуб забил на 83-й минуте – Вячеслав Танковский ударом в касание замкнул передачу с левого фланга штрафной от Яссина Фортюне.
Обзор матча "Полесье" – "Колос"
Будет добавлен в скором времени.
Для "Полесья" это вторая победа подряд в чемпионате Украины. Подопечные Сергея Шищенко имеют 39 очков и занимают шестое место в УПЛ. В свою очередь, "Колос" (25 баллов) остался на 11-й позиции.
В следующих поединках чемпионата Украины житомирцы 21 апреля на выезде встретятся с "Динамо", а ковалевцы днем ранее в гостях померяются силами с "Ворсклой".
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