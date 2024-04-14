ВСУ в Донецкой области феерически уничтожили российский "Бук" (видео)

Украинские военные феерически уничтожили в Донецкой области российский ЗРК "Бук".

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети журналист Юрий Бутусов.

"Российский ЗРК "Бук" закончил поход на Берлин в районе села Антоновка Донецкой области. Видео оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", — написал Бутусов.

На кадрах по видео видно, как между двумя полями стоит тяжелая техника. Однако ее обнаружили украинские военные и нанесли по ней прицельный удар. В результате "Бук" буквально разлетелся и у него начал детонировать боекомплект.

ВСУ в Донецкой области феерически уничтожили российский "Бук"

Напомним, что Россия планирует создать новую провокацию на ЗАЭС и обвинить в этом Украину.

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