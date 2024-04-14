"Демографическая ситуация катастрофическая": эксперт предупредил о необратимом процессе в Украине

Три сценария развития демографической ситуации в стране.

Одной из ключевых проблем развития человеческого капитала Украины катастрофическая демографическая ситуация. По состоянию на 2024 год индекс сокращения населения составляет более 1,0%. Длительная фаза полномасштабного вторжения лишь ускоряет этот процесс. Страна продолжает терять обаяние в глазах талантов.

Такое мнение высказал эксперт программы "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба.

По его словам, сейчас есть как минимум три сценария развития демографической ситуации в стране.

Первый сценарий "Обвал", при котором произойдет очередное скачкообразное сокращение населения. Процесс приобретает катастрофический необратимый характер. Этот сценарий наименее вероятен.

Второй сценарий "Стабилизация", при котором динамика сокращения населения замедляется, однако количество жителей Украины продолжает снижаться в пределах прогнозируемых и управляемых параметров.

Третий сценарий "Быстрый баланс", при котором моменты ситуативного улучшения сменяются незначительным ухудшением. Последний сценарий самый вероятный. На то, какой будет демографическая ситуация в стране, кроме ситуации безопасности и экономической, влияет социальное самочувствие и образовательный опыт граждан.

“Учитывая рост доли государственного сектора в экономике, увеличивается потенциал влияния социальных настроений. Скажем, рост недоверия может привести к кризису банковской сферы, нехватке людей, готовых работать на госслужбе и на оборонных предприятиях", – предупредил Николай Скиба.

Напомним, эксперт удивил прогнозом по войне в Украине: в 2024 году будет два окна возможностей.

Читайте также: