Известный украинский актер впервые женился

Известный украинский актер Влад Никитюк поделился радостной, что впервые женился.

Избранницей артиста стала актриса Анна Гуляева, с которой он уже долгое время встречается. Когда именно влюбленные узаконили отношения – неизвестно, впрочем, это произошло уже во время полномасштабной войны.

Влад Никитюк и Анна Гуляева / Фото: instagram.com/niki_vlad

Правда, Влад Никитюк в интервью kp.ua признался, что ему сложно назвать себя женатым. Дело в том, что пара свадьбу не праздновала, только скромно узаконили отношения в ЗАГСе. Влюбленные планируют устроить пышный праздник, когда для этого будет вреся, а также когда будут средства, ведь во время полномасштабной войны актеры практически потеряли свой заработок.

"Это было очень сложно. Я до сих пор это называю не "женились", а "расписались", потому что свадьбы у нас не было. Не было по нескольким причинам. Во-первых, очень долго на нас давил синдром "не ко времени". Во-вторых, на нормальную свадьбу нужны средства, с которыми сейчас не очень легко. Поэтому мы расписались, но свадьба еще нас ждет", — поделился артист.

Влад Никитюк и Анна Гуляева / Фото: instagram.com/niki_vlad

Отметим, Влад Никитюк и Анна Гуляева начали встречаться еще до коронавируса. Карантин на их отношения вообще не повлиял. Когда началась полномасштабная война, чувства влюбленных друг к другу стали только крепче.

Напомним, американский актер Эд Вествик во второй раз женился. Звезда сериала "Сплетница" показал, какой была его свадьба с моделью Эми Джексон.

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