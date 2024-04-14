Відомий український актор вперше одружився

Відомий український актор Влад Никитюк поділився радісною, що вперше одружився.

Обраницею артиста стала акторка Анна Гуляєва, з якою він вже тривалий час зустрічається. Коли саме закохані узаконили стосунки – невідомо, утім це сталося вже під час повномасштабної війни.

Влад Никитюк та Анна Гуляєва / Фото: instagram.com/niki_vlad

Щоправда, Влад Никитюк в інтерв'ю kp.ua зізнався, що йому складно назвати себе одруженим. Річ у тім, що пара весілля не святкувала, лише по-скромному узаконили стосунки в РАЦСі. Закохані планують влаштувати пишне свято, коли це буде на часі, а також коли будуть кошти, адже під час повномасштабної війни актори практично втратили свій заробіток.

"Це було дуже складно. Я досі це називаю не "одружилися", а "розписалися", бо весілля у нас не було. Не було з декількох причин. По-перше, дуже довго на нас давив синдром "не на часі". По-друге, на нормальне весілля треба кошти, з якими зараз не дуже легко. Тому ми розписалися, але весілля ще на нас чекає", - поділився артист.

Влад Никитюк та Анна Гуляєва / Фото: instagram.com/niki_vlad

Зазначимо, Влад Никитюк та Анна Гуляєва почали зустрічатися ще до коронавірусу. Карантин на їхні стосунки взагалі не вплинув. Коли почалася повномасштабна війна, почуття закоханих одне до одного стали лише міцнішими.

Нагадаємо, американський актор Ед Вествік вдруге одружився. Зірка серіалу "Пліткарка" показав, яким було його весілля з моделлю Емі Джексон.

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