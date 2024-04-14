Окупанти випустили дві ракети Х-59 в напрямку Одещини

Окупанти в напрямку Одещини випустили дві ракети Х-59. Сили ППО успішно знищили ворожі цілі.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

Нагадаємо, 11 квітня Одещина пережила черговий терор РФ. Через ракетну та дронову небезпеку тривога в регіоні не припинялася до ранку. Уламки збитих "Шахедів" спричинили пожежу на енергетичному об'єкті. А напередодні балістичні ракети ворога убили трьох дорослих і 10-річну дівчинку.

Окупанти в напрямку Одещини випустили 2 ракети Х-59

Нагадаємо, тоді очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що сили ППО знищили 7 дронів, проте уламки збитих БпЛА спричинили займання на території енергетичного об'єкту.

Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, за даними Міненерго, Росія під ранок 11 квітня атакувала енергооб'єкти у чотирьох областях.

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