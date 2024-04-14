Лілія Ребрик показалася одразу з трьома помітно підрослими донечками

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик потішила рідкісними кадрами з трьома помітно підрослими донечками.

Артистка показала, як проводить час із дітьми у заміському будинку, що розташований під Києвом. Зокрема, ведуча була на подвір'ї з одномісячною донечкою Аделіною, яка спала у візочку. Спочатку компанію їй склав лише песик. Як пожартувала Ребрик, це нянька маленької Аделіни, адже собачка майже не відходить від візочка.

Одномісячна донечка Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"А класна в Адель нянька. Реально, Діксі постійно біля візочка. Оберігає Аделькин сон", - поділилася ведуча.

Лілія Ребрик з одномісячною донечкою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Згодом до них приєдналися старші доньки – 5-річна Поліна, яка їла морозиво та заїлась, та 11-річна Діана. Артистка зробила з дівчатами селфі, яким поділилася у своєму фотоблогу. Знаменитість показала, як її старші доньки вже помітно підросли.

Лілія Ребрик із доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, 15 березня Лілія Ребрик втретє стала мамою. Знаменитість народила доньку, яку назвала Аделіною. Ведуча не стала довго перебувати в декреті та вже через три тижні після пологів вийшла на роботу. Нещодавно Лілія Ребрик показала, як працювала в прямому ефірі.

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