Максим Галкін в Ізраїлі різко поставив росіян на місце: "Займіться своїми проблемами"

Російський шоумен Максим Галкін вийшов на зв'язок в Ізраїлі та різко висміяв російських пропагандистів.

У своєму Instagram комік поділився, що вирішив почитати російські новини, щоб подивитися, що ж вони там пишуть. Галкін наткнувся на допис про себе. Пропагандисти повідомляли, що шоумен на тлі новин про масований обстріл Ізраїлю злякався та втік з країни. Ба більше, за їхньою теорією Галкін ще й був на підпитку. Саме так російські пропагандисти описали відео, де шоумен на тлі новин про масований обстріл бажає успіхів ізраїльському ППО.

Максим Галкін не став це терпіти та вирішив прокоментувати. Шоумен зазначив, що він нині перебуває в Ізраїлі та нікуди не виїжджав. Також гуморист різко поставив на місце росіян, дорікнувши їм, що вони постійно стежать за діями "іноагента" замість того, аби займатися власними справами та писати інші новини.

Максим Галкін упіймав росіян на брехні та влучно висміяв їх

"Збирався поспати, але здуру зайшов на російські Telegram-канали, причому якісь смітники, два з половиною мільйони підписників на це г*вно. Як вони написали: "Максим Галкін на підпитку побажав удачі ППО Ізраїлю, а він навіть не в Ізраїлі". Слухайте, "журналісти", заспокойтеся. В Ізраїлі я та бажаю успіхів ізраїльському ППО. І відстежують же… Ви ж великі, що ж ви стежите за мною, у вас новин більше немає? Займіться своїми проблемами", - висловився Галкін.

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін та Алла Пугачова поспілкувалися з 3-річною україночкою. Дівчинка записала для них відеозвернення, де подякувала за позицію, а подружжя мило відповіло.

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