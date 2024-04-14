У роботі ДСНС відбулися кардинальні зміни: у чому причина — міністр

Кілька рятувальників загинули через те, що їхні бронежилети не повністю закривали тулуб.

Реагуючи на виклики війни, у Державній службі з надзвичайних ситуацій довелося змінити всі протоколи реагування. Нові правила визначають навіть те, які бронежилети повинні вдягати рятувальники.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю національному телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, відбулися зміни у кількісному складі окремих підрозділів ДСНС. Зокрема, кількість рятувальників, які займаються висотними роботами, збільшено із 150 до 500. Також довелося збільшити чисельність підрозділів, які займаються ліквідацією наслідків російських повітряних ударів на об'єктах нафтової та газової галузі.

“Це реагування на виклики цієї війни”, - пояснив Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що нові правила виписують, роблячи висновки з тих трагедій, які траплялися під час рятувальних робіт.

“Ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників через те, що бронежилети не закривали весь тулуб. У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки”, - наголосив він.

В умовах війни зросла потреба в специфічному інженерному обладнанні. Зокрема, на одному із енергетичних об’єктів, постраждалих від обстрілу російських терористів, працює 200-тонний кран, який дозволяє швидко розібрати завали. Також застосовується обладнання, яке дозволяє швидко працювати на висоті.

Окрім того техніка ДСНС робить все можливе, щоб допомогти місцевим органам влади у підготовці другу і третю лінії оборони. “Ми допомагаємо і людьми, і машинами”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників.

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