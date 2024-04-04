У Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС

Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків.

"Вже троє загиблих, попередньо - усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків", - зауважив очільник міста Ігор Терехов.

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Раніше він додав, що є попередня інформація про двох загиблих.

Також на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три «прильоти» по житлових будинках.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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