"Ми думаємо, що нам всі винні": експерт про те, чому Захід не достатньо допомагає Україні

Фурса наголосив, що світ – не україноцентричний і кожен із союзників виходить в першу чергу зі своїх інтересів.

Українці схильні занадто критикувати союзників за відсутність допомоги, але світ не зобов'язаний робити все на нашу користь

Таку думку висловив фінансовий експерт і відомий блогер Сергій Фурса в інтерв'ю "Фактам".

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"Можу лише підтвердити, що ми, на жаль, дуже інфантильна нація. Хочемо, щоб весь світ слідував саме нашими інтересами, а так не буває. Ми дуже часто мислимо в парадигмі україноцентричного світу, а він не такий. І це просто треба зрозуміти. Коли це станеться, вже буде легше приймати рішення наших західних партнерів, бо вони логічні", – сказав експерт.

Фурса вважає, що союзники і так дуже сильно допомагають Україні, але діють в рамках своїх інтересів.

"А ми, отримуючи цю допомогу, думаємо, що нам всі винні, ще й звинувачуємо їх у тому, що допомагають замало. Без їх допомоги ситуація була кардинально інша. Ця інфантильність в тому числі є результатом нашої травми. Бо ми всі травмовані війною. І це не може не виливатися в наш емоційний стан або наш світогляд, що також треба розуміти", – підсумував аналітик.

Раніше у Financial Times написали, що США пропонують надати Україні гроші в борг під заставу прибутків від активів РФ.

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