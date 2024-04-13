США пропонують надати Україні гроші в борг під заставу прибутків від активів РФ — FT

Захід може профінансувати Україну за рахунок російських активів.

Сполучені Штати можуть надати Україні кошти на оборону та підтримку економіки в борг під заставу прибутків від заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times.

Видання пише, що країни G7 розділилися в думках щодо долі російських активів.

"США підтримують план конфіскації активів у повному обсязі для передачі їх Україні, а європейські посадовці побоюються, що це порушить міжнародне право та дестабілізує фінансові ринки. Дискусія активізувалася на тлі блокування допомоги Україні в американському Конгресі", - йдеться у повідомленні.

Заступник радника з питань міжнародної економіки національної безпеки США Даліп Сінгх заявив, що рішення щодо російських активів потрібно приймати швидко.

"Ми маємо вивчити всі можливі шляхи, аби максимізувати цінність для України російських заморожених резервів. Ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", — зазначив Сінгх.

Він пояснив що Вашингтон пропонує "поточну вартість майбутнього процентного потоку від знерухомлених активів або через облігації, або через позику".

Сінгх нагадав, що у Євросоюзу вже проявили готовність передавати Україні відсотки із резервів кожні шість місяців. Проте, за його словами, є шляхи "з часом збільшити вартість цих перерахувань".

"Замість того, аби просто перераховувати річний прибуток із резервів, концептуально можливо перераховувати 10-річні або 30-річні прибутки. Нинішня вартість цих прибутків становить дуже велику суму", — пропонує Сінгх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон заявив, що Європа повинна надати Україні додаткові 50 млрд євро через затримку допомоги від США.

Крім того, ми раніше інформували, що сенаторка від Республіканської партії розповіла, коли Конгрес ухвалить допомогу Україні.

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