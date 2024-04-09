Ексконгресмен розповів, кого назвуть винним у разі програшу України у війні

За словами колишнього конгресмена, США не допомагають Україні і це потрібно визнати.

Якщо Сполучені Штати не передадуть Україні необхідну допомогу для боротьби з російськими агресорами і вона програє війну, то винним у цьому назвуть спікера Палати представників Майка Джонсона.

Таку думку висловив колишній конгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер, передає The Hill.

Він заявив, що імʼя Майка Джонсона буде неодноразово згадуватись у підручниках історії як людини, яка сприяла поразці України.

Кінзінгер закликав Джонсона "подумати про свою совість" та внести на розгляд законопроєкт з допомогою Україні.

"Якщо Україна програє цю битву, він стане тим хлопцем із підручників історії, в яких буде написано, чому Україна програла цю битву", – сказав Кінзінгер.

За словами колишнього конгресмена, там неодмінно буде написано про те, що Джонсон не зробив те, що могло б змінити хід війни.

"Треба визнати той факт, що це не ми допомагаємо Україні. Україна допомагає нам, захищаючись від одного з наших головних конкурентів і, чесно кажучи, ворогів у цьому світі", – додав він.

Одіозна республіканка Марджорі Тейлор Грін вже подала клопотання про звільнення спікера, однак, на думку Кінзінгера, ймовірність відставки Джонсона невелика.

Він порадив укласти угоду з демократами, щоб допомогти Україні.

"Очистіть своє сумління і дозвольте українцям перемогти росіян на полі бою", – сказав Кінзінгер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що у Конгресі лишаються законодавці, які не погоджуються з рівнем витрат на допомогу Україні, хоча більшість підтримує українців.

Крім того, ми раніше інформували,

що Washington Post дізнався про план Трампа щодо припинення війни в Україні.

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