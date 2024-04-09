У США назвали умови вступу України до НАТО

Україна зможе приєднатись до блоку НАТО лише після завершення російської агресії.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту",- зауважив він.

Він заявив, що Сполучені Штати давно озвучили свою позицію щодо цього питання і вона лишається незмінною.

Міллер зазначив, що питання України обговорювалося під час останнього міністерського засідання НАТО в Брюсселі минулого тижня. Також це питання підіймалося на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена й глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія погрожує Фінляндії і готується до тривалої конфронтації з НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що Стефанішина підтвердила, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО.

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