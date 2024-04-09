В США назвали условия вступления Украины в НАТО

Позиция США по этому вопросу остается неизменной.
Украина сможет присоединиться к блоку НАТО только после завершения российской агрессии.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.
"В конце концов это процесс, который будет продвигаться дальше после завершения этого конфликта", — отметил он.
Он заявил, что Соединенные Штаты давно озвучили свою позицию по этому вопросу, и она остается неизменной.
Миллер отметил, что вопрос Украины обсуждался на последнем министерском заседании НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. Также этот вопрос поднимался на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия угрожает Финляндии и готовится к длительной конфронтации с НАТО.
Кроме того, мы ранее информировали, что Стефанишина подтвердила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО.
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