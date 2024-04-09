Канцлер Германии идет в Китай, где обсудит войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, информирует ЕН.

Вместе с Шольцем в Китай отправятся несколько министров федерального правительства и представители германской промышленности. Во время визита Шольц должен провозгласить речь в одном из университетов Шанхая, а также посетить город Чунцин.

Встреча канцлера Германии с главой правительства Китая Ли Цяном и Си Цзиньпинем состоится 16 апреля. Стороны обсудят торговые вопросы и войну в Украине.

"Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое оно имеет", — пояснил Гебештрайт.

Напомним, ранее сообщалось, что Лавров уехал в Китай на фоне информации о поддержке Пекином российского ОПК.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США высказались о "дружбе" России и Китая.

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