Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

БПЛА были зафиксированы в разных регионах Украины.

Российские захватчики в ночь на 9 апреля атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В Воздушных силах сообщили, что группа "шахедов" на севере Николаева двигается на запад.

"Две группы БпЛА на Днепропетровщине. Первая — курсом на Запорожье. Вторая — на Каменское. Новая группа "шахедов" на севере Херсона! Курс — северный", — говорится в сообщении.

Позже в ПС сообщили о новых группах БпЛА на севере Херсонщины, следующих на север.

Напомним, ранее сообщалось, что воины ВСУ рассказали, как сбивают беспилотники и почему кафиры запускают по Украине черные "Шахеды ".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области по вражеским беспилотникам сработало ПВО.

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