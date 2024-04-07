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Над Днепропетровщиной сбили вражеские дроны – видео

Над Днепропетровщиной сбили вражеские дроны – видео

Сбитие дронов "Шахед" / Фото: скриншот

Пограничники показали уничтожение российских дронов над Днепропетровской областью.

Над Днепропетровской областью украинские пограничники уничтожили два российских дрона во время атаки оккупантов в ночь на 7 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Пограничники уничтожили 2 вражеских "Шахеда" в небе над Днепропетровской областью этой ночью", — говорится в сообщении.

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В Днепропетровской области ночью сбили 11 дронов-камикадзе. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском.

Напомним, в Сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Морозовск".

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