Над Днепропетровщиной сбили вражеские дроны – видео

Пограничники показали уничтожение российских дронов над Днепропетровской областью.
Над Днепропетровской областью украинские пограничники уничтожили два российских дрона во время атаки оккупантов в ночь на 7 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Пограничники уничтожили 2 вражеских "Шахеда" в небе над Днепропетровской областью этой ночью", — говорится в сообщении.
В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В Днепропетровской области ночью сбили 11 дронов-камикадзе. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском.
Напомним, в Сети появились спутниковые снимки российского аэродрома "Морозовск".
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