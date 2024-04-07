Над Дніпропетровщиною збили ворожі дрони – відео

Над Дніпропетровською областю українські прикордонники знищили два російських дрони під час атаки окупантів у ніч проти 7 квітня.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Прикордонники знищили 2 ворожих "Шахеди" в небі над Дніпропетровською областю цієї ночі", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У Дніпропетровській області вночі збили 11 дронів-камікадзе. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському.

Нагадаємо, у Мережі з’явилися супутникові знімки російського аеродрому "Морозовськ".

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