Над Дніпропетровщиною збили ворожі дрони – відео

Прикордонники показали знищення російських дронів над Дніпропетровською областю.
Над Дніпропетровською областю українські прикордонники знищили два російських дрони під час атаки окупантів у ніч проти 7 квітня.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
"Прикордонники знищили 2 ворожих "Шахеди" в небі над Дніпропетровською областю цієї ночі", - йдеться у повідомленні.
У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У Дніпропетровській області вночі збили 11 дронів-камікадзе. По два – у Криворізькому та Дніпровському районах. Ще сім – у Камʼянському.
Нагадаємо, у Мережі з’явилися супутникові знімки російського аеродрому "Морозовськ".
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