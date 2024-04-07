Повітряні сили Німеччини піднімали винищувачі НАТО через російський Іл-20

Російський літак рухався без траспондера.
Винищувачі Eurofighter, які входять до Повітряних сил Німеччини (ВПС), піднімалися у повітря для перехоплення російського Іл-26 над Балтійським морем.
Про це йдеться у заяві ВПС, опублікованій на сторінці у X.
Як зазначили у відомстві, причиною підняття винищувачів стало те, що російський літак рухався без траспондера.
"Наші євровинищувачі Eurofighter з VAPB вилетіли сьогодні з Ліелварде в захисний рейс, щоб перехопити російський Іл-20 над Балтійським морем, який рухався без транспондера", – повідомили німецькі ВПС.
Нагадаємо, у США прокоментували ймовірну загрозу вторгнення російських військових сил до країн Балтії. Більше читайте за посиланням.
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