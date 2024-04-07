Воздушные силы Германии поднимали истребители НАТО через российский Ил-20

Истребители Eurofighter, входящие в Воздушные силы Германии (ВВС), поднимались в воздух для перехвата российского Ил-26 над Балтийским морем.

Об этом говорится в заявлении ВВС, опубликованном на странице X.

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Как отметили в ведомстве, причиной поднятия истребителей стало то, что российский самолет двигался без траспондера.

"Наши евроистребители Eurofighter из VAPB вылетели сегодня из Лиэлварде в защитный рейс, чтобы перехватить российский Ил-20 над Балтийским морем, двигавшимся без транспондера", – сообщили немецкие ВВС.

Напомним, в США прокомментировали вероятную угрозу вторжения российских военных сил в страны Балтии. Больше читайте по ссылке.

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