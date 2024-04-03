НАТО готовится отвечать на угрозы РФ в Балтии – посол США в Альянсе

В США уверены, что для стран Балтии нет прямой угрозы со стороны России, однако НАТО принимает активные меры, чтобы улучшить свое положение на территории этих государств.

Об этом сказала постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит, пишет Голос Америки.

"Мы не видим непосредственной угрозы территории НАТО ни в балтийском регионе, ни, откровенно говоря, в любом другом регионе. За последние два года мы сделали много шагов, чтобы усилить сдерживание и защиту, особенно на восточном фланге. Мы очень серьезно относимся к проблем безопасности наших друзей в странах Балтии и принимаем активные меры, чтобы улучшить нашу позицию там", — сказала она.

Смит подтвердила, что российская угроза НАТО считает главной прямой угрозой, которой следует противостоять. Поэтому у НАТО существуют новые региональные планы, позволяющие точно знать, что мы должны сделать, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО.

"Я не хочу, чтобы у наших друзей в странах Балтии создалось впечатление, что каким-то образом война приходит на территорию НАТО мгновенно. Мы воспринимаем это серьезно, но не считаем это непосредственной угрозой. Мы никому не сигнализируем, что война неизбежна", — подчеркнула посол США в Североатлантическом союзе.

Напомним, по данным издания FT, прифронтовые страны НАТО поддерживают идею Макрона о введении войск в Украину.

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