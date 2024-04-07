З’явилися супутникові знімки аеродрому "Морозовськ": на ньому немає масштабних руйнувань

На супутникових знімках видно лише декілька вирв поряд з майданчиком технічного обслуговування.

В Мережі з’явилися супутникові знімки атакованого російського аеродрому “Морозовськ”. Там базувалися російські літаки тактичної авіації. Їх окупанти використовували для бомбардування мирних міст України. Проте на знімках жодних масштабних руйнувань авіабази та знищених літаків не видно.

Про це йдеться в аналізі Defense Express.

Як зазначається, на супутникових знімках видно лише декілька вирв поряд з майданчиком технічного обслуговування. Проте це не каже, що атака була абсолютно безрезультатною. Якби удар був завданий крилатими ракетами, в яких бойова частина містить 400 кілограмів вибухівки, то наслідки були б більш помітними.

Водночас мова може йти про дрони, у яких значно менша вага бойової частини. Навіть у дронах “Лютий”, якими б’ють по нафтопереробних заводах - у них бойова частина у 50 кілограмів.

Крім того, у ще менших дронах, як от "Бобер", вага бойової частини ще менша, а на деяких зразках взагалі використовується кумулятивні КЗ-6, як на "Ланцетах".

Звісно таким кумулятивним зарядом можливо гарантовано знищити літак, але це потребує дуже точного влучання у нього. Тому такі бойові частини не є найкращим варіантом у будь-якому випадку, коли мова йде про необхідність ураження літаків, частина з яких знаходиться ще у капонірах.

Аналітики припускають, що найбільш ефективними будуть засоби ураження з уламковими уражаючими елементами.

"Чи будуть такі пошкодження помітні на супутникових знімках, навіть якщо мова йде про роздільну здатність 30 см на піксель - ні. Але літальний апарат з такими пошкодженнями вже точно відправиться на доволі довгий ремонт. Водночас на основі лише супутникових знімків робити висновки про те, які саме бойові частини були застосовані - неможливо", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, що тактичну авіацію, яка зосереджувалася на аеродромі Морозовськ (Ростовська область РФ), ворог активно використовує для ударів по Україні.

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