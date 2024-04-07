Потужний ракетний обстріл Харкова: влада повідомила про наслідки "прильотів"

Зафіксовано чотири влучання у різних районах міста.
Сьогодні, 7 квітня, росіяни знову обстріляли Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Місто під обстрілом. Два вибухи. Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", - коротко написав він.
Профільні служби виїхали на місця влучань. Є пошкодження житлової інфраструктури.
"Зафіксовані чотири влучання у кількох районах Харкова. На цю хвилину внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес", - додав очільник ОВА Олег Синєгубов.
Раніше стало відомо, що у Харкові лунають вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. У регіоні триває повітряна тривога. Також повідомлялося, що сьогодні в Одесі теж було чутно вибухи.
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