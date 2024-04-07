Потужний ракетний обстріл Харкова: влада повідомила про наслідки "прильотів"

Сьогодні, 7 квітня, росіяни знову обстріляли Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Місто під обстрілом. Два вибухи. Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", - коротко написав він.

Профільні служби виїхали на місця влучань. Є пошкодження житлової інфраструктури.

"Зафіксовані чотири влучання у кількох районах Харкова. На цю хвилину внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес", - додав очільник ОВА Олег Синєгубов.

Раніше стало відомо, що у Харкові лунають вибухи. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. У регіоні триває повітряна тривога. Також повідомлялося, що сьогодні в Одесі теж було чутно вибухи.

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