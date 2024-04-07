Вночі у Харкові пролунали вибухи — ЗМІ

Військові повідомляють про ударні БпЛА над містом.

У Харкові в ніч проти 7 квітня пролунав вибух.

Про це інформує Суспільне.

"У Харкові пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Суспільне повідомило про повторний вибух у місті.

Перед цим в місті та області оголошена повітряна тривога.

В свою чергу Повітряні сили повідомили, що до міста наближаються ворожі БпЛА та закликали перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.

Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах показали момент збиття російського безпілотника вночі.

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