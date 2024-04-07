Вночі у Харкові пролунали вибухи — ЗМІ

Військові повідомляють про ударні БпЛА над містом.
У Харкові в ніч проти 7 квітня пролунав вибух.
Про це інформує Суспільне.
"У Харкові пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Суспільне повідомило про повторний вибух у місті.
Перед цим в місті та області оголошена повітряна тривога.
В свою чергу Повітряні сили повідомили, що до міста наближаються ворожі БпЛА та закликали перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.
Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах показали момент збиття російського безпілотника вночі.
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