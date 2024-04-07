Ночью в Харькове раздались взрывы — СМИ

Военные сообщают об ударных БпЛА над городом.

В Харькове в ночь на 7 апреля прогремел взрыв.

Об этом информирует Общественное.

"В Харькове раздался взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении.

Позже Общественное сообщило о повторном взрыве в городе.

Перед этим в городе и области объявлена воздушная тревога.

В свою очередь, Воздушные силы сообщили, что к городу приближаются вражеские БпЛА и призывали находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что в воздушных силах показали момент сбития российского беспилотника ночью.

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