Ночью в Харькове раздались взрывы — СМИ

Военные сообщают об ударных БпЛА над городом.
В Харькове в ночь на 7 апреля прогремел взрыв.
Об этом информирует Общественное.
"В Харькове раздался взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении.
Позже Общественное сообщило о повторном взрыве в городе.
Перед этим в городе и области объявлена воздушная тревога.
В свою очередь, Воздушные силы сообщили, что к городу приближаются вражеские БпЛА и призывали находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.
Кроме того, мы ранее информировали, что в воздушных силах показали момент сбития российского беспилотника ночью.
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