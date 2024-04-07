Російські міста йдуть під воду: Путін "б'є на сполох"

Російські посадовці відзвітувалися перед Путіним за підтоплення в Оренбурзькій області.
Володимир Путін припускає ймовірність підтоплення в Курганській і Тюменській області. Перед цим підтопило Оренбурзьку областб.
Про це заявив речник президента Дмитро Пєсков, передають російські пропагандистські ЗМІ.
За його словами, оренбурзький губернатор Паслер і голова МЧС Куренков відзвітували президенту про розвиток ситуації із затопленням в Оренбурзькій області навколо Орска.
Також прихвостень Путіна відзначив, що очільник Кремля наголосив на необхідності своєчасного аналізу, прогнозування щодо ситуації з можливими підтопленнями в Курганській та Тюменській областях. Із очільниками цих регіонів у вівторок плануються телефонні розмови.
Нагадаємо, 5 квітня у росіському місті Орськ прорвало дамбу, що спричинило великий потоп. Станом на 7 квітня ситуація погіршується. Рівень води піднявся майже до 9,7 метра, а також дістався до іншого міста та сіл.
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