Российские города идут под воду: Путин "бьет тревогу"

Российские чиновники отчитались перед Путиным за подтопление в Оренбургской области.

Владимир Путин предполагает возможность подтопления в Курганской и Тюменской области. Перед этим подтопило Оренбургскую область.

Об этом заявил спикер президента Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, оренбургский губернатор Паслер и глава МЧС Куренков отчитались президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска.

Также прихвостень Путина отметил, что глава Кремля отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования по ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. С главами этих регионов во вторник планируются телефонные разговоры.

Напомним, 5 апреля в российском городе Орск прорвало дамбу, что повлекло за собой большой потоп. По состоянию на 7 апреля ситуация усугубляется. Уровень воды поднялся почти до 9,7 метра, а также добрался до другого города и сел.

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