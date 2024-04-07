Российские города идут под воду: Путин "бьет тревогу"

Российские чиновники отчитались перед Путиным за подтопление в Оренбургской области.
Владимир Путин предполагает возможность подтопления в Курганской и Тюменской области. Перед этим подтопило Оренбургскую область.
Об этом заявил спикер президента Дмитрий Песков, передают российские пропагандистские СМИ.
По его словам, оренбургский губернатор Паслер и глава МЧС Куренков отчитались президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска.
Также прихвостень Путина отметил, что глава Кремля отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования по ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. С главами этих регионов во вторник планируются телефонные разговоры.
Напомним, 5 апреля в российском городе Орск прорвало дамбу, что повлекло за собой большой потоп. По состоянию на 7 апреля ситуация усугубляется. Уровень воды поднялся почти до 9,7 метра, а также добрался до другого города и сел.
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