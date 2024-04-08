Взрывы в Одессе: в ОВА назвали причину

Украинские защитники уничтожили два вражеских дрона-разведчика в Одесской области.

В Одессе могли быть слышны звуки взрывов 8 апреля. Они прозвучали, поскольку украинские бойцы уничтожили два российских разведывательных дрона.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"О взрывах, которые вы могли слышать в течение сегодняшнего дня — это воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили 2 российские разведывательные БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении Кипера.

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Это подтвердили Силы обороны юга Украины:

"В течение дня, 8 апреля 2024 года, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российские разведывательные БПЛА "Орлан-10".

К слову, в ночь на 8 апреля россияне ударили по Украине ракетой Х-59 и запустили 24 беспилотника Shahed-131/136". Силы ПВО сбили ракету, а также 17 дронов в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

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