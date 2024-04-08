Вибухи в Одесі: в ОВА назвали причину

Українські захисники знищили два ворожі дрони-розвідники на Одещині.

В Одесі могло бути чутно звуки вибухів 8 квітня. Вони пролунали, оскільки українські бійці знищили два російські розвідувальні дрони.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Щодо вибухів, які ви могли чути упродовж сьогоднішнього дня – це воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", – йдеться в дописі Кіпера.

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Це підтвердили Сили оборони півдня України:

"Упродовж дня, 8 квітня 2024 року, на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".

До слова, в ніч проти 8 квітня росіяни вдарили по Україні ракетою Х-59 і запустили 24 безпілотники Shahed-131/136". Сили ППО збили ракету, а також 17 дронів в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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