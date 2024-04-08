Олександр Педан заговорив про усиновлення дитини: "З дружиною думаємо"

Шоумен пояснив, через що поки не може подарувати дитині сім'ю.

Український ведучий, капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан заговорив про усиновлення.

Шоумен зізнався, що вони з дружиною Інною неодноразово підіймали питання про те, аби подарувати дитині сім'ю, яка втратила своїх батьків. За словами Педана, вони з коханою хотіли б усиновити дитину та обдумують це.

"Ми з дружиною говорили про усиновлення. Думали й досі думаємо", - поділився ведучий на шоу "Ближче до зірок".

Олександр Педан з дружиною / Фото: instagram.com/pedanos

Утім, наразі Педан не може наважитися на цей крок. Як говорить шоумен, йому поки бракує ресурсу, зокрема, часу, адже він та дружина Інна повністю зайняті роботою. Тим часом дитинці з дитбудинку потрібно приділяти стільки уваги, скільки їй буде потрібно. Тож, наразі плани про усиновлення ведучому доводиться відкладати.

"Якщо зараз взяти маленьку дитинку, їй треба дати рівно стільки уваги, от скільки їй треба. Зараз, на жаль, я не бачу в собі такого ресурсу і такої можливості, того часу", - додав ведучий.

Олександр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

Зазначимо, Олександр Педан та його дружина Інна мають двох дітей. Подружжя виховує 19-річну доньку Валерію та 7-річного сина Марка.

Нагадаємо, на початку року стало відомо, що співачка Наталія Могилевська удочерила двох дівчаток. Нещодавно виконавиця зі сльозами на очах поділилася, що довелося під час війни пережити її донечкам.

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