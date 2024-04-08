Александр Педан заговорил об усыновлении ребенка: "С женой думаем"

Шоумен объяснил, из-за чего пока не может подарить ребенку семью.

Украинский ведущий, капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан заговорил об усыновлении.

Шоумен признался, что они с женой Инной неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы подарить ребенку семью, который потерял своих родителей. По словам Педана, они с возлюбленной хотели усыновить ребенка и обдумывают это.

"Мы с женой говорили об усыновлении. Думали и до сих пор думаем", — поделился ведущий на шоу "Ближче до зірок".

Александр Педан с супругой / Фото: instagram.com/pedanos

Впрочем, пока Педан не может решиться на этот шаг. Как говорит шоумен, ему пока что не хватает ресурса, в частности времени, ведь он и жена Инна полностью заняты работой. Тем временем ребенку из детдома нужно уделять столько внимания, сколько ему потребуется. Поэтому планы об усыновлении ведущему приходится откладывать.

"Если сейчас взять маленького ребенка, ему нужно дать ровно столько внимания, вот сколько ему нужно. Сейчас, к сожалению, я не вижу в себе такого ресурса и такой возможности, того времени", — добавил ведущий.

Александр Педан / Фото: instagram.com/pedanos

Отметим, у Александра Педана и его жены Инны двое детей. Супруги воспитывают 19-летнюю дочь Валерию и 7-летнего сына Марка.

Напомним, в начале года стало известно, что певица Наталья Могилевская удочерила двух девочек. Недавно исполнительница со слезами на глазах поделилась, что пришлось во время войны пережить ее дочерям.

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