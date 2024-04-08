В Германии украинец пытался скрыться от полиции на автомобиле Audi A6. Предварительно выяснилось, что мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Об этом пишет BILD.

Как стало известно, в немецком городе Грайц стражи порядка остановили водителя автомобиля Audi A6. Однако во время общения мужчина нажал на газ и попытался скрыться. В городе он разогнался до скорости в 100 километров в час.

“Во время задержания выяснилось, что за рулем 26-летний гражданин Украины. Ранее его уже не раз останавливали за езду без прав. В этот раз первичный тест показал, что он употреблял наркотики. Полиция отпустила его, приказав больше не садиться за руль и сдать анализ крови на наркотики. Но уже на следующий день он снова сел за руль. Теперь против него проводят предварительное расследование сразу по нескольким обвинениям”, — пишет BILD.

Напомним, что Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета.

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