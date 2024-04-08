Відома українська співачка зізналась в алкогольній залежності

Українська співачка Lida Lee, вона ж Лідія Скорубська, зізналась, що страждає від алкогольної залежності.

Першим про серйозну проблему виконавиці заговорив блогер Богдан Беспалов. Він поділився, що люди з близького оточення Ліди розповіли йому, що нині артистка перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Ба більше, вони навіть показали як доказ відео, яке Lida Lee записала для них, аби поділитися, як минає її одужання.

"Ліда зараз минає лікування, досить серйозне лікування, в реабілітаційному центрі з боротьби з алкогольними залежностями. Ось цей кружечок (відео – прим. ред.), який нам злили, - це з близького оточення співачки. Як я зрозумів, у них є чат для друзів, де вони спілкуються між собою, і там Ліда скинула кружечок і розповідала про те, як зараз минає її лікування", - розповів Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі.

Lida Lee в реабілітаційному центрі / Фото: скриншот з відео

В Instagram-stories Ліда відреагувала на "злив" про її залежність. Співачка підтвердила, що це правда. Також вона додала, що їй боляче від того, що її зрадили найближчі друзі, які розповсюдили інформацію про лікування. Поки що артистка не готова ділитися подробицями. Утім, вона пообіцяла, коли їй стане ліпше, то вийде на зв'язок.

"У найвразливіший період життя від найближчих друзів ніж в спину…Думаю, зможу колись розповісти, але не зараз. Я не прощаюсь! Це лиш останній епізод "прірви", - прокоментувала Lida Lee.

Реакція Lida Lee на злив про її лікування / Фото: instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, нещодавно співак Женя Галич зізнався, що під час війни на тлі стресу страждав від алкогольної та наркотичної залежності. Фронтмен гурту O.Torvald розповів, як боровся з проблемою.

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