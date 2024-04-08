Нічний удар по Україні: звідки летіли "Шахеди" та де гриміли вибухи 

Росіяни вночі, 8 квітня, атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генштаб.

Безпілотники запускали із півдня на схід та в північно-західному напрямку. Захисникам неба вдалося знищити 17 ударних БПЛА.

Сили оборони півдня зазначили, що прицілом ворога була критична інфраструктура.

"Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин. В операційній зоні Сил оборони вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині. На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", - йдеться у повідомленні.

"У ніч проти 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ. В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях", - уточнили своєю чергою Повітряні сили України.

Раніше повідомлялося, що над Дніпропетровщиною збили ворожі дрони.

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