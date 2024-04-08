Ночной удар по Украине: откуда летели "Шахеды" и где гремели взрывы

Россияне ночью, 8 апреля, атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил Генштаб.

Беспилотники запускали с юга на восток и в северо-западном направлении. Защитникам неба удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

Силы обороны юга отметили, что прицелом врага была критическая инфраструктура.

"Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась около 3 часов. В операционной зоне Сил обороны удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 4 сбиты на Одесчине, 2 — на Николаевщине, 1 — на Кировоградщине. К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Повреждено логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

"В ночь на 8 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым, районов Курск, Ейск. В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях", - уточнили в свою очередь Воздушные силы Украины.

Ранее сообщалось, что над Днепропетровщиной сбили вражеские дроны.

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