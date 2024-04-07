РФ повторно ударила "Градами" по Гуляйполю на Запорожье – есть раненые

Оккупационная армия России второй раз за день, 7 апреля, обстреляла из "Градов" прифронтовый город Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки пострадали супруги.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Россияне второй раз за день обстреляли "Градами" Гуляйполе – пострадали супруги. 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ранения, когда хозяйничали во дворе собственного дома", — уточнил он.

Федоров подчеркнул, что враг коварно бьет по гражданской инфраструктуре и в очередной раз призвал жителей прифронтовых общин воспользоваться возможностью эвакуации.

Как записаться на эвакуацию из прифронтовых общин:

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" – 0 800 339 291.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

- для жителей Пологовского района – 050-272-72-76;

- для жителей Васильевского района – 097-826-20-02.

Напомним, оккупанты утром 7 апреля ударили Гуляйполю – в результате атаки погибли три человека.

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