Губернатор Белгородщины отчитался о работе российской "ПэВэО".
В Белгороде и Белгородском районе днем 7 апреля объявляли сигнал воздушной тревоги о ракетной опасности. Затем губернатор Вячеслав Гладков отчитался о сбитии в Белгородском районе "системой ПВО 4 БПЛА самолетного типа" — на подлете к городу.
По его словам, в результате "отражения воздушной атаки" в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Гладков заявил о якобы смерти одного человека.
Он также добавил, что в Шагаровке осколками посекло вывеску и фасад коммерческого объекта.
Напомним, на стороне РФ воюет бывший американский чиновник и военный, обвиненный в сексуальном насилии над детьми.
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