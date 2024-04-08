День ангела 8 квітня: кого та як вітати з іменинами

8 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 8 квітня

8 квітня 2024 року привітайте з іменинами Івана, Сергія, Марію.

Іван — давньоіудейське ім'я, яке означає "милість Божа". В дитинстві дуже сильно залежить від зовнішньої оцінки. Не любить критики. В дорослому віці відрізняється спокійним та врівноваженим характером, в роботі неквапливий.

Сергій — ім'я походить з латинської мови і означає "знатний". В дитинстві хлопчик відрізняється вразливість і цікавістю до всього, що його оточує. Має багато друзів, любить, коли його оточує багато людей. З віком сильно змінюється. Стає сильною людиною, яка завжди захищає слабших.

Марія — походить від давньоєврейського імені, що означає "жадана". З дитинства дівчинка дуже м'яка і поступлива, вона ніколи не кине близьку людину напризволяще. В дорослому віці стає справжнім трудоголіком, але завжди обирає ту сферу, в якій найкраще себе реалізує.

День ангела 8 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

Як вітати з днем ангела 8 квітня / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і радістю, а твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та здійснення найзаповітніших бажань.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

З Днем Ангела! Нехай твій невидимий захисник завжди веде тебе шляхом добра, наповнює твоє життя гармонією та благополуччям. Бажаю, щоб кожен день дарував тобі нові можливості для зростання та радості.

***

За чисту душу твою, за доброту,

За мудрість, щирість і простоту!

Нехай Ангел-захисник буде з тобою,

І наділить щасливою долею!

***

Сьогодні твій День Ангела, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було таким же яскравим і красивим, як небесне світло. Нехай кожен момент буде сповнений любов’ю, а твій ангел завжди підтримує та надихає тебе на великі вчинки.

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